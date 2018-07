ဒူဘိုင္းမွာက်င္းပမယ့္ World Tennis Championship ျပိဳင္ပြဲမွာ ဂ်ိဳကိုဗစ္နဲ႕ ၀ါရင္ကာတို႕ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည္

နာမည္ေက်ာ္တင္းနစ္ကစားသမားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဂ်ိဳကိုဗစ္နဲ႕ စတန္၀ါရင္ကာတို႕ဟာ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပမယ့္ Mubadala World Tennis Championship ျပိဳင္ပြဲမွာ ျပန္လည္ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဂ်ိဳကိုဗစ္ဟာ ဇူလိုင္လကယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ၀င္ဘယ္ဒန္ျပိဳင္ပြဲ ကြာတားဖိုုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ တံေတာင္ဆစ္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အနားယူေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္ အဘူဒါဘီမွာက်င္းပမယ့္ (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ World Tennis Championship ျပိဳင္ပြဲကိုျပန္လည္ ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ကို စိတ္လႈပ္ရွားေနပါတယ္ ”လို႕ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ကစားသမားေဟာင္း ဂ်ိဳကိုဗစ္က ျပိဳင္ပြဲ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကေနေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ ဒီလိုၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ျပိဳင္ပြဲၾကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ရလို႕ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ပြဲစဥ္ကအၾကိတ္အနယ္ ရွိမွာျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ပြဲစဥ္ေတြကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစမွာပါ။ အဘူဒါဘီက ခမ္းနားၾကီး က်ယ္တဲ့ေနရာျဖစ္ျပီး ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္လည္း ခမ္းနားတဲ့ ပြဲစဥ္ေတြကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။

ေနာက္ထပ္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆြစ္ဇာလန္ကစားသမား ၀ါရင္ကာကေတာ့ ယခုႏွစ္မွာ (၃၇)ပြဲကစား ခဲ့ျပီး ဇူလိုင္လမွာ ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရကာ ခုေတာ့ ျပန္လည္သက္သာလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။

Bye crutches… hopefully see you never again !! ??????‍♂️???????????????????????‍♂️??? pic.twitter.com/bidifQ3tHS

