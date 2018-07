၂၀၁၇ AFC Champions League ဗိုလ္လုပြဲသို႔ သြားရာလမ္း

အာရွေဒသတြင္း ကလပ္အသင္းေတြရဲ႕ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အႀကီးမားဆံုး ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ AFC Champions league ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုအတြက္ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ရဲ႕ ပထမအေက်ာ့ ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ Al Hilal အသင္းနဲ႔ Urawa Red Diamond အသင္း ပြဲစဥ္ကို စေနေန႔မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားေတာ့မွာပါ။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ Al Hilal အသင္းဟာ အစဥ္လာရွိခဲ့တဲ့ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက စတင္ၿပီး AFC Champions League ၿပိဳင္ပြဲ ခ်န္ပီယံဘြဲ႕နဲ႔ ေ၀းကြာေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ Western Sydney Wanderers အသင္းကို ရံႈးနိမ့္္ခဲ့ၿပီး ခ်န္ပီယံဆုကို လက္လႊတ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအေက်ာ့ ပြဲစဥ္ကိုေတာ့ Al Hilal အသင္းက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံ ကစားသြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမယ့္ မိနစ္ေပါင္း ၁၈၀ ကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေတြနဲ႔ ၿပည့္ႏွက္ေနမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ အသင္း ၂ သင္းရဲ႕ ဗိုလ္လုပြဲ တက္ေရာက္ႏို္င္ဖို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ အဆင့္ေတြကို လည္းေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

အုပ္စုအဆင့္

အုပ္စုုအဆင့္ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ Al Hilal အသင္းဟာ အုပ္စု(D) မွာပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ရံႈးပြဲမရွိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုတြင္းမွာ Persepolis ၊ Al Ryyan ၊ Al Wahda အသင္းတို႔ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး AL Hilal အသင္းအဖြင့္ပြြဲစဥ္မွာေတာ့ သေရရလဒ္သာ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အုပ္စုဒုတိယ ပြဲစဥ္မွ Al Ryan အသင္းကို ၂ဂိုး၁ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး အုပ္စုတြင္း ႏိုင္ပြဲစတင္ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

This is how #ALHILAL‘s stars “ Nicolás Milesi and Omar Kharbin” celebrated their goals against Al-Rayyan. ? pic.twitter.com/wkOfS01TFF — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 8, 2017

ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့တဲ့ အုပ္စုတြင္းပြဲစဥ္ေတြကိုေတာ့ သေရတစ္လွည့္ အႏိုင္တစ္လွည့္နဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး အုပ္စုေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ Al Ryyan အသင္းကို ၄ဂိုး ၃ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး အုပ္စုပထမေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းရဲ႕ ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ကာလို အက္ဂြါဒို နဲ႔ အိုမာကာဘင္တို႔ဟာ အသင္းအတြက္ ၃ ဂိုးစီသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး နည္းျပ ေရမြန္ဒိုင္ရဇ္ အေနနဲ႔လည္း ေပးဂိုးမေပးရတဲ့ ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲထိရွိခဲ့ပါတယ္။

Urawa Red Diamonds အသင္းကေတာ့ အုပ္စု(F) မွာ အာရွရဲ႕ ထိပ္သီးအသင္းေတြျဖစ္တဲ့ FC Soul ၊ Shanghai SIPG ၊ Western Sydney Wanderers အသင္းေတြနဲ႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး အုပ္စုပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္ ၃ ပြဲမွာ Shanghai SIPG အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ကို သာ ရံံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီး က်န္ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲကိုေတာ့ အႏိုင္ရလဒ္ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

FULL TIME! 6-1 @REDSOFFICIAL The hosts have cemented their status as the favourites to win the @TheAFCCL with this win!#ACL2017 #URAvWSW pic.twitter.com/c67eEHa9xi — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 26, 2017

ဒါ့အျပင္ အုပ္စုတြင္းမွာလည္း အေကာင္းဆံုးတိုက္စစ္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး Guangzhou Evergrande အသင္းရဲ႕ ေနာက္ သြင္းဂိုး ၁၈ ဂိုးနဲ႔ ဒုတိိယေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၆ သင္း ရံႈးထြက္အဆင့္

၁၆ သင္း ရံႈးထြက္အဆင့္မွာ Al Hilal အသင္းဟာ အီရန္ကလပ္အသင္းတစ္သင္း ျဖစ္တဲ့ Esteghlal Khuzestan အသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရၿပီး နည္းျပ ဒိုင္ရဇ္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး အသင္းရဲ႕ကစားပံုကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေ၀းကြင္းမွာ ၂ဂိုး၁ဂိုးရလဒ္နဲ႔ ႏွစ္ေက်ာ့လံုး အႏိုင္ရရွိကာ ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

#ALHILAL qualifies for the quarterfinals of #ACL2017 after 2-1 win over “ Esteghlal Ahwaz” . (4-2) on aggregate Congrats ? pic.twitter.com/KKzq5NxuQI — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 30, 2017

Urawa အသင္းကေတာ့ ကိုရီးယားကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ Jeju United အသင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ၂ဂိုးဂိုးမရွိရလဒ္နဲ႔ ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ရံႈးပြဲေတြ႕ၾကံဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲကစားခ်ိန္ မိနစ္ ၉၀ တြင္းမွာ Urawa အသင္းက ၂ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႔ ျပန္လည္အႏိုင္္ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး ပြဲကစားခ်ိန္ ၁၁၄ မိနစ္အေရာက္မွာ အသင္းရဲ႕ Ryota Moriwaki သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးနဲ႔ အံ့အားသင့္ ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

114′ GOAL! 3-0 @REDSOFFICIAL Ryota Moriwaki gets the goal for Urawa Reds to lead the aggregate goals! Is this the winner? #URAvJEJ #ACL2017 pic.twitter.com/44DKFweMe9 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) May 31, 2017

ကြာထားဖိုင္နယ္

ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္မွာေတာ့ Al Hilal အသင္းအေနနဲ႔ Al Ain အသင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ဟတ္ဇာဘင္ေဇ့ ကြင္းမွာယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပထမအေက်ာ့ ပြဲစဥ္မွာ သေရရလဒ္သာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ဒုတိယေက်ာ့ပြဲစဥ္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားစဥ္မွာေတာ့ AL Hilal အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ကာလို အက္ဂြါဒိုက အသင္းတြက္ ဟတ္ထရစ္ သြင္းယူခဲ့ၿပီး ၃ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႔ အသင္းကိုေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Carlos Eduardo sinks Amoory’s Al Ain in the #ACL QF. Remarkably, Lee Dong-gook (Sep 2011) was the last player to bag a hat-trick past R16. — Tomas Danicek (@TomDanicek) September 11, 2017

Urawa အသင္းကေတာ့ ေနာက္ထပ္ဂ်ပန္ကလပ္အသင္း တစ္သင္းျဖစ္တဲ့ Kawasaki Frontale အသင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ၃ဂိုး၁ဂိုး ရလဒ္နဲ႔ ရံႈးပြဲေတြ႕ၾကံဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥၤမွာေတာ့ Urawa အသင္းအံအားသင့္ဖြယ္ ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲထပ္မံ ရယူႏုိုင္ခဲ့ၿပိး ၄ဂိုး၁ဂိုးရလဒ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆီမီးဖုိင္နယ္

ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္မွာ့ Al Hilal အသင္းဟာ အုပ္စုတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ Persipolis အသင္းနဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ပထမေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ၄ဂိုးျပတ္သြင္းယူၿပီး ခ်န္ပီယံ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအေက်ာ့ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ တစ္ဖက္ ၂ ဂိုးစီ သေရ ရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး မန္ရွာ နဲ႔ ခါဘင္တို႔က သက္ဆိုင္ရအသင္းေတြ အတြက္ သြင္းဂိုး ၂ ဂိုးစီသြင္း ယူေပးႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Al Hilal အသင္းလည္း ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ၆ဂိုး၂ဂိုးနဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

FT: Urawa Red Diamonds 1-0 Shanghai SIPG Rafael Silva’s only goal seals @REDSOFFICIAL‘s place in the #ACLFinal with a 2-1 win on aggregate! pic.twitter.com/tehiv2PyRP — AFC (@theafcdotcom) October 18, 2017

Urawa အသင္းကေတာ့ တရုတ္စူပါလိဂ္ နာမည္ေက်ာ္ ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ Shanghai SIPG အသင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ပထမအေက်ာ့မွာ တစ္ဂိုးစီသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ SIPG အသင္းတြက္ တိုက္စစ္မွဴး ေဟာ့ ကဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ယိုဆုကိကာရွီ၀ါဂီက ျပန္လည္ေျခပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ တိုက္စစ္မွဴး ရာေဖးလ္ဒါေဆးလ္ဗားရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႔ Urawa အသင္းႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့ၿပီး ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကိုေတာ့ စေနေန႔မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမွာျဖစ္ၿပီး ပထမအေက်ာ့ ပြဲစဥ္ကို Al Hilal အသင္းကြင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအေက်ာ့ကိုေတာ့ Urawa အသင္းကြင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပထမေက်ာ့ အိမ္ကြင္းပြဲေတြမွာ ရလဒ္ေကာင္းတက္တဲ့ Al Hilal အသင္းနဲ႔ ဒုတိယအေက်ာ့မွာ ပိုမိုေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့ Urawa အသင္းတို႔ပြဲစဥ္ ကေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အျပည့္နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အာရွရဲ႕အေကာင္းဆံုး အသင္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးေတာ့မွာပါ။