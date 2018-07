အသင္းဥကၠဌ ရဲ႕ ေျပာၾကားမႈအေပၚ နားမလည္ႏိုုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်ပ္ေဟးနပ္

ဘိုုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းရဲ႕ ႏွစ္စဥ္အေထြေထြ အစည္းအေ၀းမွာ အသင္းဥကၠဌ အူလီဟိုုးနက္စ္ က နည္းျပ ဂ်ပ္ေဟးနပ္ကိုု ရာသီကုုန္ထိသာ အသင္းမွာတာ၀န္ေပးဖိုု႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘိုုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းနည္းျပ ဂ်ပ္ေဟးနပ္ကေတာ့ သူ႕အေနနဲ႕ ဟိုုးနက္စ္ရဲ႕ ဒီလိုုေျပာၾကား မႈ အေပၚနားမလည္ႏိုုင္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပေဟးနပ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုုဘာလက အန္ဆယ္ေလာ့တီ ထြက္ခြာခဲ့ျပီးေနာက္ပိုုင္း ကာလတိုုအစားထိုုးေခၚယူမႈအေနနဲ႕ လာမယ့္ ေႏြရာသီထိ ရွိဖိုု႕ သေဘာတူညီခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

နည္းျပေဟးနပ္စ္ကေတာ့ အသင္းဥကၠဌရဲ႕ ယခုုလိုုေျပာၾကားမႈအေပၚမွာ ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနပါ တယ္။

“ အူလီဟိုုးနပ္စ္ ဘာလိုု႕ဒီလိုုေျပာခဲ့လဲ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေႏြရာသီထိရွိဖိုု႕ သေဘာတူ ညီမႈရထားခဲ့တယ္။ ဒါကိုု အပတ္တိုုင္းေျပာေနဖိုု႕မလိုုဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ၾကား မွာ တိတိက်က်ေျပာရရင္ ၂၀၁၈ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႕ထိ သေဘာတူထားခဲ့တယ္ေလ။ ” လိုု႕ နည္းျပဂ်ပ္ေဟးနပ္စ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

