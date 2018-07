စတုုတ္စီးတီးအသင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတစ္ႏွစ္တိုုးခဲ့တဲ့ ပီတာခေရာ့ခ်္

အဂၤလန္လက္ေရြးစင္ကစားသမားေဟာင္း ပီတာခေရာ့ခ်္ဟာ စတုုတ္စီးတီးအသင္းနဲ႕အတူ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္းတိုုးစာခ်ဳပ္တစ္ႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုုခဲ့ပါတယ္။

အသက္(၃၆)ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ပီတာခေရာ့ခ်္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္က စပါးစ္အသင္း ကေန စတုုတ္စီးတီးအသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္(၁၀)သန္းနဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ကစားသ မားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

#SCFC are delighted to announce that @petercrouch has signed a one-year contract extension, committing the talismanic striker to the club until at least the summer of 2019. pic.twitter.com/UmbwpLEaYs

— Stoke City FC (@stokecity) November 28, 2017