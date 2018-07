ယူရိုပါလိဂ္ ပြဲစဥ္ရလဒ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ ၀င္းဂါး

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ယူရိုပါလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္ခြင့္ အိပ္မက္ေတြဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့အတြက္ ခါးသီးစြာ စိတ္ပ်က္မိတယ္လို႔ နည္းျပ အာစင္၀င္းဂါးကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသင္းကို ယူရိပါလိဂ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲၿပီး လာမယ့္ရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္ရရွိဖို႔အတြက္ ၀င္းဂါးေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အသင္းကေန မထြက္ခြာခင္ အျမင့္ဆံုးေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ၀င္းဂါးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အဆံုးသတ္ရလဒ္ေတြေတာ့ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။

တိုက္စစ္မွဴး ဒီေယဂို ေကာ္စတာ ရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းကေတာ့ (၈) ႏွစ္အတြင္းမွာ (၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ယူရိုပါလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ ဒါတကယ္ကို ရက္စက္တဲ့ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔ညအတြက္ တကယ္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။”

🗣 “I’m like the team, very sad and very disappointed. I’m very frustrated as well. I’m very, very sad to leave the club with this exit.”#ATLvAFC pic.twitter.com/CdTeRuvWEB

