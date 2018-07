(၃) ႏွစ္အၾကာမွာ စီးရီးေအကို ျပန္လည္တန္းတက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပါးမား

လြန္ခဲ့တဲ့ (၃) ႏွစ္အၾကာက စီးရီးေအ ၿပိဳင္ပြဲကေန စီးရီးဒီၿပိဳင္ပြဲအထိ တန္းဆင္းသြားခဲ့ရတဲ့ ပါးမားအသင္းကေတာ့ (၃) ႏွစ္ဆက္တိုက္ အဆင့္ဆင့္တန္းတက္ရင္း လာမယ့္ရာသီမွာေတာ့ စီးရီးေအၿပိဳင္ပြဲကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ပါးမားအသင္းနဲ႔ စပီဇီယာ အသငး္ကုိ ဆီရာဗိုလို နဲ႔ ဆီဆီရက္တီတို႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔အတူ (၂) ဂိုးျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး တန္းတက္ခြင့္အတြက္အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ ဖရိုစီႏုန္းအသင္းက ေဖာ့ဂီယာအသင္းနဲ႔ (၂) ဂိုစီသေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ ရမွတ္တူ ဂိုးကြာျခားခ်က္ နဲ႔ ပါးမားအသင္း တိုက္ရိုက္ တန္းတက္ခြင့္ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

2015-16: Parma in Serie D.

2016-17: Parma in Serie C.

2017-18: Parma in Serie B.

2018-19: Parma in Serie A.

First time a club has won three straight promotions in Italian football. pic.twitter.com/SZQqcVuKbv

