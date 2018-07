အဓိက ေမဂ်ာဆုဖလား ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဂၽြန္ရမ္

စပိန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ရမ္ဟာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ European Tour ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲနိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ ေမဂ်ာဆုဖလားတစ္ခုကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကစားသမားဘ၀ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကမွ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရမ္ ဟာစုစုေပါင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ ၂၅ ႀကိမ္မွာ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ဦးေနရာကို ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ရရွိိႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲမ်ားစတင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားစဥ္ ဂၽြန္ရမ္ ရဲ႕ ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ၁၃၇ သာရွိခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အဆင့္ ၅ ေနရာထိ တက္လွမ္း ႏိုင္ခဲ့ ပါၿပီ။

blockquote class=” twitter-tweet” data-lang=” en” >

I’m very honored, excited and humbled to be named @EuropeanTour 2017 Sir Henry Cotton Rookie of the Year. What a year it’s been. Thank you to all my fans and sponsors for all the support this year! @TaylorMadeGolf @adidasGolf @isagenix @BighornGolfClub and ROLEX pic.twitter.com/F6RrJ8SLQW

— Jon Rahm Rodriguez (@JonRahmpga) November 14, 2017

လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ DP World Tour Championship ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ့္ ဂၽြန္ရမ္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔က ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တဲ့ ဆာဟင္နရီ ေကာ္တြန္ ေရာ့ကီးတစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားဆုကိုလည္း ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲခဲ့တာနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ဂၽြန္ရမ္က “ ပထမဆံုး ကမၻာ့အဆင့္ ၅ ေနရာ ကိုတက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အရမ္းကိုဂုဏ္ယူပါတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္ ရယူဖို႔ စိတ္အားအထက္သန္ဆံုး ဆုဖလားေတြထဲက တစ္ခုကိုရယူႏိုင္ခဲ့အတြက္ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာမိပါတယ္ ၊ ကမၻာ့အဆင့္ ၅ ေနရာကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သလို က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ Fed Ex Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း အဆင့္ ၅ေနရာ ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနေတြကို ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖို႔ တကယ္မလြယ္ပါဘူး” လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ US Open ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ ဂၽြန္ရမ္က လက္ရွိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ေမဂ်ာၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ လက္စြမ္းျပသေနခဲ့ၿပီး ဒူဘိုင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တစ္ပတ္အလိုထိ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့စြမ္းရည္ေတြကို ဘယ္လိုအသံုးခ် မလည္းဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ သင္ယူရတကယ္ကို ခက္ခဲတဲ့ကိစၥတစ္ခုပါ ၊ ကမၻာေက်ာ္ အားကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ ၊ ဂ်က္နစ္ကလပ္ တို႔ဟာ အဓိကၿပိဳင္ပြဲႀကီး နီးကပ္ခ်ိန္မွာ တျခားေသာ ၿပိဳင္ပြဲေတြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေလ့ မရွိပါဘူး ၊ ဖီးလ္မိုက္ကယ္ဆန္ကေတာ့ သူတို႔နဲ႔ မတူတဲ့ အျပဳအမူကို ျပဳလုပ္ပါတယ္ ၊ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးေတြမယွဥ္ၿပိဳင္ခင္မွာ လက္ရည္စစ္ပြဲလိုမ်ိဳးကစားၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္တာက ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္ ၊ မိမိဟာ သူတို႔ ေတြရဲ႕ မတူညီတဲ့ ပံုစံႏွစ္ခုမွာ ဘယ္အရာက ပိုမိုအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလည္း ဆိုတာကို အေကာင္းဆံုးေလ့လာၿပီး လာမယ့္ႏွစ္ရာသီသစ္ကို အေကာင္းဆံုး ပံုစံနဲ႔ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာပါ” လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။