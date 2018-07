ပိုစတက္ကလူနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် အမွတ္တရ (၁၀)ခု

ယခုႏွစ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ဖလား ေျခစစ္ပြဲေတြမွာလည္း ေျခစြမ္းျပသၿပီး အသင္းသမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ဖလား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ကို ရယူေပးထားပါတယ္။

အသင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ၄၉ ပြဲေျမာက္ျဖစ္တဲ့ ဟြန္ဒူးရပ္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ အသင္းနဲ႔ အံ့အားသင့္ဖြယ္ လမ္းခြဲခဲ့တဲ့ ပိုစတက္ကလူနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် အသင္းတို႔ ၾကားက အမွတ္တရေတြကို Fox Sports Asia ကယူေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

၁၀ – ပထမဆံုးႏိုင္ပြဲ

၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ၾသစေၾတးလ်အသင္းအေနနဲ႔ ဂ်ာမနီလူမ်ိဳးနည္းျပ ဟိုဂ်ာအုိဆစ္နဲ႔ လမ္းခြဲၿပီးခ်ိိန္မွာေတာ့ ပဲ့ကိုင္ရွင္အသစ္ ပိုစတက္ကလူ အသင္းထံ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။သူ႔ရဲ႕ပထမဆံုး ပြဲစဥ္ကေတာ့ ေကာ္စတာရီကာအသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမွာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ ေကာ္စတာရီကာအသင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ နည္းျပေဂ်ာ့လူး၀စ္ပင္တိုဟာ ပိုစတက္ကလူနဲ႔ ပထမဆံုး ရင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ နည္းျပျဖစ္ခဲ့သလို လက္ရွိမွာေတာ့ လူး၀စ္ပင္တိုဟာ ဟြန္ဒူးရပ္ အသင္းကို ကိုင္တြယ္ေနတာေၾကာင့္ ပိုစတက္ကလူရဲ႕ ၾသစေၾတးလ် နည္းျပ ဘ၀ေနာက္ဆံုး ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့သူကလည္း ေဂ်ာ့လူး၀စ္ပင္တိုပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုးကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အတြက္ လူစာရင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာ ကိုရီးယားကလပ္ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ဂၽြန္ဘတ္ဟြန္ေဒးအသင္းမွာ ကစားေနတဲ့ အဲလက္စ္ ၀ီကင္ဆင္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေပမယ့္ အသင္းနဲ႔ ပြဲထြက္ကစားခဲ့ရျခင္းမရွိပဲ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၾသစေၾတးလ်အသင္းနဲ႔ ၂၀၁၅ အာရွဖလားခ်န္ပီယံ ၾသစေၾတးလ် အသင္းတို႔မွာလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခြင့္ မရရွိခဲ့ပါဘူး။

၉ – အမွတ္တရအျဖစ္ဆံုး အေ၀းကြင္းပြဲစဥ္

ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲရဲ႕ အုပ္စုပထမဆံုးပြဲစဥ္မွာေတာ့ အီရန္အသင္းကိ အိမ္ကြင္းမွာ လက္ခံကစားၿပီး ၂ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႔ ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးလ်အသင္း ဒုတိယပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ယူေအအီးအသင္းကို အေ၀းကြင္းမွာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့ရပါတယ္။ ယူေအအီအသင္းအေနနဲ႔ အုပ္စုုအဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ဂ်ပန္အသင္းကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ အႏိုင္ရလဒ္ရယူထားႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္း အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ပူျပင္းတဲ့ ရာသီဥတုမွာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရတာ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ပိုစတက္ကလူကေတာ့ အသင္းကို ခံစစ္နဲ႔သာ သက္ေတာင့္သက္သာကစားၿပီး တန္ျပန္တိုက္စစ္ေတြကေန ဂိုးရယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြဲကစားေနစဥ္ အတြင္းမွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်အသင္း ခံစစ္သာအဓိကထားတဲ့ ကစားပံုကေန ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး ပြဲကိုအေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ကစားသြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁ဂိုးဂိးမရွိနဲ႔ ႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ အားလံုးအမွတ္တရ ျဖစ္ေနမယ့္ ပံုရိပ္ကေတာ့ ကြင္းေဘးမွာ ေခၽြးေတြစိုရႊဲေနတဲ့ အကၤီ်နဲ႔ အသင္းကို ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္ထိ ညႊန္ၾကားေန ခဲ့တဲ့ ပိုစတက္ကလူရဲ႕ ပံုရိပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၈ – ပဲ့ကိုင္ရွင္ရဲ႕ အသင္းေခါင္းေဆာင္

အသင္းကေန လူးကပ္စ္ေနးလ္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ် အသင္းတြက္ အသင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြခဲ့ ရပါတယ္။ ဒီရာထူးအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ တင္ကာေဟး အသင့္ရွိေနခဲ့ေပမယ့္ ပိုစတက္ကလူကေတာ့ အသင္းေခါင္းေဆာင္သစ္အျဖစ္ မိုင္ ဂ်ီဒီနက္ကို ယံုယံု ၾကည္ၾကည္ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ီဒီနက္ကေတာ့ အသင္းတြက္ ကြင္းတြင္း ကြင္းျပင္ အေကာင္းဆံုး ေခါင္းေဆာင္ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပိုစတက္ကလူရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္တယ္ဆိုတာ ကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ဟြန္ဒူးရပ္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာလည္း ဂ်ီဒီနက္သူ႔ရဲ႕ အေရးပါမႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသင္းကို အေကာင္းဆံုးႏိုင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ပိုစတက္ကလူရဲ႕ တာ၀န္ေတြကို အေကာင္းဆံုး လႊဲေျပာင္းရယူသြားမယ့္ သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

၇ – ကမၻာ့ခ်န္ပီယံနဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ပြဲ

အာရွဖလား ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်အသင္း ဂ်ာမနီေျမကို ခရီးဆန္႔ခဲ့ပါတယ္။ အသင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ၁၈ လရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ တဲ့ ပိုစတက္ကလူရဲ႕ အသင္းဟာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီအသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ျပန္မလွည့္ပဲ အသင္းကို အေကာင္းဆံုးေျခလွမ္းေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ေနခဲ့တဲ့ ပိုစတက္ကလူရဲ႕ ၾသစေၾတးလ်အသင္း ဂ်ာမနီအသင္းကို ပြဲကစားခ်ိန္ ဒုတိယပိုင္း မွာ ၂ဂိုး ၁ဂိုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ာမနီတိုက္စစ္မွဴး ပိုေဒါစကီးရဲ႕ ေျခပဂိုးေၾကာင့္ တစ္ဖက္ ၂ ဂိုးစီသေရနဲ႔ ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

၆ – ခ်ီလီ

ယခုႏွစ္အတြက္ တိုက္ႀကီးမ်ားဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်အသင္း ဂ်ာမနီ ၊ ကင္မရြန္း ၊ ခ်ီလီတို႔နဲ႔ တစ္အုပ္စုတည္း က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။အဖြင့္ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီအသင္းနဲ႔ ကင္မရြန္းအသင္းတို႔ ပြဲစဥ္မွာ ရလဒ္ေကာင္း ရယူႏိုင္ခဲ့ ျခင္းမရွိတဲ့ ၾသစေၾတးလ်အသင္း ဟာအုပ္စုေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာေတာ့ ခ်ီလီအသင္း နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္အေမရိကတိုက္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ခ်ီလီအသင္း အေနနဲ႔ အုပ္စုအဖြင့္ပြဲစဥ္ေတြမွာ ဘယ္လိုပဲရလဒ္ေတြ ဆိုးရြားရြား အာရွဖလား ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေျခစြမ္းျပသခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးလ်အသင္းကို အထင္မေသးရဲပဲ ပြဲကိုအာရံုထား ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ အဖြင့္ဂိုးရရွိၿပီး ပြဲကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္က်ေျခပဂိုးေၾကာင့္ ၁ဂိုးစီသေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး အသင္းရဲ႕ ကစားပံုနဲ႔ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းကို ပိုစတက္ကလူ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

၅ – ဆီးရီးယား ေအာင္ပြဲ

၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ တိုက္ရိုက္၀င္ခြင့္ ဆံုးရႈံးခဲ့ရတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ဆီးရီးယားအသင္းနဲ႔ စတုတၳအဆင့္ ေျခစစ္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့ရပါတယ္။ နည္းျပပိုစတက္ကလူအေနနဲ႔ အသင္းရဲ႕ ကစားကြက္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အသင္းရဲ႕ အဓိက တိုက္စစ္မွဴး အာရြန္မိြဳင္းကို အရံခံုထိုင္ခိုင္ခဲ့ၿပီး ၀ါရင့္ကစားသမား တင္ကာေဟးကို အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွာပြဲထြက္ေစခဲ့ၿပီး တိုက္စစ္ပိုင္း အေလာင္းအစားတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္းျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး တင္ကာေဟးလည္ အသင္းတြက္ ၂ ဂိုးသြင္းယူေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်အသင္းကို ေျခစစ္ပြဲေနာက္ဆံုအဆင့္ ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။



၄ – ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲဆီသို႔ ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္း

ဟြန္ဒူးရပ္အသင္းနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်အသင္း ၾကားမွာရွိေနတာက ၂၀၁၈ ကမၻာ့ ဖလား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ေနာက္ဆံုးတစ္ေနရာပါ။ ၾသစေၾတးလ် အသင္းအေနနဲ႔ ဟြန္ဒူးရပ္အသင္း အိမ္ကြင္းရွိရာ ဆန္ပတ္ဒရိုဆူလာကို သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အေကာင္းဆံုး အသင္းရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသခဲ့ပါတယ္။

ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပိုစတက္ကလူအေနနဲ႔ အသင္းရဲ႕ လူစာရင္းမွာ ဂ်ီဒီနက္နဲ႔ မိြဳင္းတို႔ ၂ ဦးသာပါ၀င္ခဲ့ၿပီး မက္ဆီမို လြန္ဂို နဲ႔ ဂ်က္ဆင္အိုင္ယာဗင္းတို႔ ကအသင္းရဲ႕ အနာဂတ္ေတြဆိုတာကို ေျခစြမ္းေတြနဲ႔ သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ပထမအေက်ာ့ကေတာ့ ဂိုးမရွိသေရနဲ႔ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ဒုတိယအေက်ာ့ ဆစ္ဒနီမွာ ကစားမယ့္ အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္မွာ အေျခအေနေကာင္း တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။

၃ – ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ရလဒ္ဆိုး

ၾသစေၾတးလ်အသင္းရဲ႕ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ခရီးလမ္းက ၾကမ္းတမ္းခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီလီ ၊ နယ္သာလန္ ၊ စပိန္အသင္းတို႔နဲ႔ တစ္အုပ္စုတည္း က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်တစ္သင္းသာ အင္အားအနည္းဆုံး အသင္းျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အေကာင္းဆံုးပံုစံနဲ႔ ေရွ႕ဆက္တိုးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးလ်အသင္း ဒုတိယပြဲစဥ္မွာ နယ္သာလန္အသင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး အစပိုင္းမွာ ဂ်ီဒီနက္ရဲ႕ ပင္နယ္တီသြင္းဂိုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ ေပမယ့္ ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ အရံႈးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ အသင္းကို ကာလရွည္ၾကာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ပိုစတက္ကလူရဲ႕ ၾသစေၾတးလ်အသင္း အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္ေတြကို တစ္ပြဲမွ ႏိုင္ပြဲမရခဲ့ပဲ အရံႈးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

၂ – ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခြင့္

ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ဟြန္ဒူးရပ္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ နည္းျပ ပိုစတက္ကလူအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ လပိုင္းေတြမွာ ေ၀ဖန္ျခင္းခံေနခဲ့ရတဲ့ တိုက္စစ္ ကစားပံုအသစ္နဲ႔ပဲ ကစားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် အသင္းသာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါက ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အသင္းကို ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ေ၀းကြာေစခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးနည္းျပ အျဖစ္မွတ္တမ္းဆိုး ပိုင္ဆိုင္ရမွာပါ။

